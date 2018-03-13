В ходе учений ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил один из пунктов наблюдения за учениями, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Были заслушаны доклады командиров, заместителей командиров и начальников служб объединений и соединений, а также других должностных лиц, уточнены задачи по применению сил и средств на местности.

Побывав в пунктах, установленных на территории в полевых условиях, и в учебных точках различных полигонов, министр обороны дал соответствующие указания в связи с применением боевой техники, боеприпасов и участием личного состава в учениях, а также точным выполнением задач и распоряжений.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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