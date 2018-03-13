Президент Ильхам Алиев выделил средства на приобретение квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами при защите территориальной целостности и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов.

С 1997-го по 2017 год государство предоставило свыше шести тысяч квартир инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов.

В распоряжении говорится, что с целью приобретения квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов из суммы, указанной в подпункте 1.10.8 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента Азербайджана от 22 января 2018 года, министерству труда и социальной защиты населения будет выделено десять миллионов манатов.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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