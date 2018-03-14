"Карабахский узел" давит всё сильнее: Армении не поможет и ОДКБ

Нагорный Карабах не является государством-членом ОДКБ, и "Степанакерту" (Ханкенди) военной поддержки со стороны организации оказываться не будет, заявил во время телемоста Москва - Ереван - Астана - Бишкек - Минск начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Вроде бы ничего нового генерал-полковник не сказал: всем с самого начала было понятно, что ОДКБ не станет встревать в вероятный вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, так как это территория Азербайджана, что, кстати, подтверждает и сама Армения, так и не признав "независимость" сепаратистского образования, несмотря на недавнее, полное пафоса поздравительное письмо сепаратистам от армянского президента, что-то там говорившего о «свободе» и «независимости».

Однако комментарий Анатолия Сидорова интересен сам по себе, так как позволяет взглянуть на позицию и действия Армении в ином свете.

Для начала стоит напомнить, что пророссийский крен внешней и внутренней политики Еревана поддерживается далеко не всеми в армянском обществе, о чём красноречиво говорит наличие на политической арене страны альянса оппозиционных партий с довольно символичными и звучным названием «Елк», что означает «выход», и никак не связано со столь распространёнными в России, горячо нелюбимой альянсом, хвойными деревьями.

Тем, кто не так хорошо знаком с тонкостями армянской политической жизни, а точнее существования, будет полезно и интересно узнать, что одним из лидеров упомянутого альянса является Никол Пашинян. Он же и создатель «Айкакан Жаманак» («Армянское время») – одной из самых популярных газет в Армении. Думаю, не стоит и говорить о том, что Россия и всё пророссийское у данной газеты не в фаворе.

Такой же позиции придерживается и другое армянское издание – «Лрагир». Оно тоже является одним из самых популярных информационных ресурсов в стране. Таким образом, по вопросу дружбы с Россией армянское общество не так единодушно, как может показаться.

И тем не менее, власти страны всегда связывали необходимость участвовать во всех проектах Москвы – от экономических до военных – с необходимостью защищаться от внешних угроз. Использовать образ врага – Турции и Азербайджана в данном случае – приём, которому гораздо больше столетий, чем армянской государственности, однако, ничего более умного политический истеблишмент в Ереване придумать так и не смог.

ОДКБ виделась армянам как «инструмент защиты» от «злобных турок», а экономические интеграционные проекты как средство обхода изоляции.

Как выяснилось достаточно скоро, экономические проекты Армении помочь не могут, так как Россия, являющаяся «локомотивом» этих проектов, сама испытывает трудности и «тянуть» на себе чью-то экономику не способна и не намерена. Времена СССР, когда на дотации за счет нескольких союзных республик жили все остальные (причём Армения, судя по статистике, потребляла чуть ли не больше всех на душу населения – 32,1 тысячи долларов (!) в год по данным на 1985 год), канули в Лету. Если добавить к этому ещё и конъюнктурные процессы внутри того же ЕАЭС, то ситуацию можно охарактеризовать недавним высказыванием президента Беларуси Александра Лукашенко: «ЕАЭС работает не так, как планировалось».

А теперь вдобавок выяснилось, что не поможет Армении и ОДКБ, случись что на «восточном фронте».

Так зачем же Армении нужны все эти проекты, и зачем ее власти так за них держатся? Возможно, если задать вопрос несколько по-иному – зачем нужны эти проекты конкретно властям Армении? – картина приобретёт несколько иные очертания. Иначе складывается странная ситуация: с одной стороны, в Ереване чуть что, сразу вспоминают о военной помощи России, с другой – умудряются критиковать Москву так, как, наверное, даже в Афинах не критиковали Евросоюз в наиболее кризисные годы.

Беспринципность? Или просто расхождение между тем, что нужноэтой стране на самом деле, и тем, что нужно конкретно её властям?

Сдаётся мне, что положение зависимой страны очень даже на руку ее нынешнему руководству, так как позволяет сохранять личную власть и даже укреплять её за счёт немудрёных механизмов создания образа внешнего врага и запугивания населения, о чём уже было сказано выше.

И тут мы подходим ко второму аспекту, в связи с которым и представляет крайний интерес заявление генерал-полковника Сидорова.

В тот самый момент, когда пишется данная статья, вооружённые силы Азербайджана проводят широкомасштабные учения, сам факт проведения которых вызвал «словесную диарею» в определённых кругах в Армении. И так происходит каждый раз. Каждый залп азербайджанской артиллерии сопровождается глубокомысленными рассуждениями отдельных лиц как в официальном Ереване, так и в армянском экспертном сообществе о том, как Армения будет отвечать на «агрессию», какие «превентивные меры» примет и прочее. Раньше в этом списке была и демагогия о том, что, Баку, мол, не решится начать широкомасштабные военные действия, потому что есть ОДКБ, но звучали эти басни не убедительнее чем «потому что гладиолус». А теперь и вовсе лишились смысла.

Но что же во всём этом интересного? А то, что Баку не прибегает к военному пути решения конфликта вовсе не из опасений перед кем-то, тем более перед армянской армией, которую власти в Ереване, что очень удобно для Азербайджана, держат в плачевном состоянии, а из-за того, что "мягкая сила" работает гораздо эффективнее.

Как бы в Армении это ни отрицали, в этой стране испытывают страх перед военным сценарием. Именно поэтому там без конца перечисляют различные варианты того, «кто будет давить на Баку», «кто поддержит Ереван», «как использовать российскую военную базу в Гюмри» и т.д.

Столь яростное стремление Армении найти себе поддержку и механизм внешнего давления на Азербайджан выдаёт витающие в тамошнем обществе отчаяние и неуверенность в себе. Точно так же дети обычно грозятся позвать на помощь взрослых при ссорах с кем-то более сильным.

И всё это поддерживается, подогревается и усиливается внешней политикой Баку. Изоляция Армении привела к тому, что в Ереване окончательно запутались и мечутся из стороны в сторону. Москва видится им то "старшим братом", то "коварным предателем", продающим Баку вооружение. Армянские СМИ сначала восторженно пишут о дружеском визите премьер-министра Грузии, после чего начинают задаваться вопросами о том, для чего и против кого направлено военное партнёрство Тбилиси и Баку? Израиль объявляется то "собратом по горю", то "врагом номер один" – и вновь из-за продажи Баку вооружений!

Почему же Ереван постоянно ищет союзников против Баку, а в итоге чувствует себя «преданным»?

Ведь тот же Баку никогда не апеллировал к военной помощи Турции или какой-либо другой страны. В Азербайджане уверены в своих силах, и в чьей-то поддержке в вопросе возможного военного решения конфликта не нуждаются. Более того, не нуждаются в Баку и в кредитах на покупку военной техники, что, напротив, актуально для Еревана, потому что Азербайджан способен не только приобретать всё необходимое вооружение, но и с каждым годом самостоятельно производить всё большую его часть.

Баку не хочет вступать и в какие-либо военные альянсы, в том числе и в НАТО. Руководство Азербайджана неоднократно заявляло, что страна сама обеспечивает свою безопасность и не допустит появления военных баз каких-либо третьих сил в стране. Это стало очевидно в период закрытия Габалинской РЛС. Об этом же говорит и недавнее категорическое отрицание Североатлантическим альянсом планов об открытии баз ВМС на Каспии.

В то время как власти Армении всё больше привязывают свою страну к внешним центрам силы, Азербайджан становится всё более самостоятельным и всё яснее демонстрирует желание играть с этими самыми центрами на равных.

И даже дружба со столь близкими Баку Турцией, Грузией и Ираном строится в первую очередь на основе здорового партнёрства в рамках крупномасштабных региональных проектов, привлекающих всё большее число внешних игроков.

В Азербайджане говорят, что "немого лучше всего поймёт его мать", вот и корень проблем Армении в контексте вышесказанного лучше всего описал армянский эксперт Саргис Арцруни.

«Внешняя политика Армении ограничивается текущими проблемами, чем умело пользуются в Баку. То же самое касается и армяно-иранских отношений, которые могут иметь региональное значение, если в Ереване будут реагировать на поступающие из Тегерана сигналы. Но неадекватная политика Еревана в Иране ослабляет интерес к Армении, тем более, что у нашего соседа, по сути, вскоре может появиться выход на европейские рынки благодаря трехстороннему сотрудничеству Иран-Азербайджан-Россия. А теперь Тегеран интегрируется в трехстороннее сотрудничество Турция-Грузия-Азербайджан, что делает действительно еще более заметной изоляцию Армении», – пишет эксперт.

Именно зацикленность на нагнетаемой в Армении вражде с Азербайджаном и Турцией, рассмотрение любых вопросов внешней и внутренней политики через призму этого противостояния, и болезненность восприятия этой ситуации привели к тому, что политика Еревана становится всё более и более неадекватной, а позиция – неуверенной и шаткой. Дошло до того, что Баку продвигает свои интересы даже в самом Ереване, как это было на недавнем заседании межправительственной комиссии TRACECA. Изоляция Армении ширится, что делает её особенно уязвимой.

Именно на это и делает ставку Баку. "Мягкая сила" его внешней политики приводит к тому, что в Армении только и говорят о военной конфронтации, а по факту и не готовы к ней, и уже давно проигрывают по всем фронтам.

Чем скорее в Ереване поймут, что пришла пора проявить волю и избавить себя от тянущего всю страну на дно «карабахского груза», тем скорее внешняя и внутренняя политика Армении обретут равновесие и прекратятся эти нескончаемые приступы истерии.Всё это не так уж невозможно – нужно только захотеть протянуть руку и развязать этот "узел".

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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