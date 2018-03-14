Военная прокуратура: В результате армянской оккупации территорий Азербайджана нанесен материальный ущерб в размере более $818 млрд (версия 2)

БАКУ /Trend/ - По предварительным подсчетам, материальный ущерб в результате оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении составляет 818, 880 миллиардов долларов. Об этом, выступая в среду на научно-практической конференции, посвященной 100-летней годовщине геноцида азербайджанцев 1918 года, сказал начальник Особого следственного отдела Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

По его словам, до сегодняшнего дня в отношении лиц, совершивших преступления против человечности, а также военные преступления, были приняты решения о привлечении в качестве виновных - по Ходжалинскому геноциду 39 лиц, по Гарадагскому геноциду - 12, по геноциду в Баганис-Айрыме -12, по геноциду в Мешели - 9, по геноциду в Керкиджахане - 47, по фактам пыток - 35, по фактам терроризма - 3, а также 133 лица, совершивших преднамеренные убийства, преступления, связанные с бандитизмом и др., по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 113 (применение пыток), 115 (нарушение законов и обычаев войны) и 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) УК Азербайджана.

Тагиев отметил, что в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде ареста, и в Национальное бюро Интерпола в Азербайджане и МВД представлены соответствующие документы для их розыска.

В ходе следствия было выполнено свыше 75 тысяч следственных действий, в рамках которых 5 тысяч человек были допрошены в качестве пострадавшего лица или юридического правопреемника юридического лица, шесть тысяч человек - в качестве свидетелей, 18 236 человек были признаны как истцы, проведено более 1000 различных экспертиз.

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