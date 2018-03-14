Президент Ильхам Алиев: Проект TANAP укрепит связи Азербайджана и Турции (версия 2)

14 марта 2018 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект TANAP укрепит связи Азербайджана и Турции.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, находящимся с официальным визитом в Баку.

Глава государства отметил, что азербайджано-турецкие отношения дружбы и братства будут и дальше успешно развиваться.

«Мы - друзья, братья, во всех вопросах находимся рядом друг с другом, поддерживаем друг друга. Это и сегодня так, и так должно быть всегда. Нас связывают очень глубокие отношения. Мы сотрудничаем на очень высоком уровне в политической, экономической, во всех других сферах. Политические связи на высоте. Есть хорошие результаты в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос. Вкладываются взаимные инвестиции. Турция вложила в Азербайджан, а Азербайджан в Турцию свыше десяти миллиардов долларов», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что инвестирование продолжается и достигнет гораздо больших показателей.

"В этом году мы совместно отметим ввод в эксплуатацию проекта TANAP. Это исторический проект, который успешно завершается. Он укрепит связи наших стран. В то же время откроет новые возможности для стран, использующих этот проект. В прошлом году мы торжественно отметили открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня эта дорога уже успешно функционирует. После Баку-Тбилиси-Джейхан TANAP - это наш третий исторический проект, наши страны совместно реализовали этот проект. То есть, у нашего сотрудничества очень хорошие результаты во всех сферах. Эти результаты очень важны для наших народов, наших стран и имеют большое значение и для Евразии», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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Azernews Newspaper
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