Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов правления Центра.

Подчеркнув значимость VI Глобального Бакинского форума, глава государства выразил удовлетворение регулярным проведением этого мероприятия, привлечением все большего числа участников и ростом потенциала и авторитета на международном уровне Международного центра Низами Гянджеви.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил вклад, вносимый сопредседателями Международного центра Низами Гянджеви Вайрой Вике-Фрейбергой и Исмаилом Серагельдином, а также членами правления во все эти работы, и отметил, что благодаря активной работе членов правления Центра расширяется повестка дня деятельности этой организации.

Выразив признательность главе государства за теплые слова и поддержку, оказываемую работе Центра, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин сказал, что Глобальный Бакинский форум имеет большое значение, и с удовлетворением подчеркнул рост на международном уровне авторитета Международного центра Низами Гянджеви.

Сказав, что Международный центр Низами Гянджеви проводит мероприятия в Китае, США и ряде стран мира, гость оценил это как показатель расширения географии деятельности Центра и интереса, проявляемого в мире к этой структуре.

Участники встречи отметили рост международной роли Азербайджана, вклад, вносимый страной в стабильность и безопасность, сказали, что деятельность Глобального Бакинского форума, которыйуже стал международным мероприятием, положительно влияет на идущие в мире процессы.

В ходе беседы было подчеркнуто, что это мероприятие создает хорошую возможность для обмена мнениями и проведения обсуждений между различными сторонами.

В заключение было сделано фото на память.

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