В Баку отметили 15-летний юбилей Совета печати Азербайджана (ФОТО)

14 марта 2018 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду прошло мероприятие, посвященное 15-летнему юбилею со дня создания Совета печати Азербайджана.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, депутаты парламента, представители государственных структур, международных организаций, руководители СМИ и другие гости.

Али Гасанов, выступая на мероприятии, высоко оценил деятельность Совета печати за эти 15 лет.

“Как вы знаете, несколько дней назад состоялся VII съезд Совета печати, и на этом мероприятии я зачитал поздравительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В этом письме была дана высокая оценка деятельности Совета печати. Высокую оценку деятельности Совета печати также давал общенациональный лидер Гейдар Алиев. Совет печати заработал свой авторитет в обществе, среди государственных структур, журналистского сообщества и отдельных граждан, обращающихся в Совет. Верим, что деятельность Совета печати в дальнейшем будет только усиливаться”, - сказал помощник Президента.

Затем выступил председатель Совета печати Афлатун Амашов, который рассказал об истории создания возглавляемой им структуры. Он отметил, что в течение 15 лет Совет печати сыграл значимую роль в усилении свободы слова и мысли в Азербайджане, регулировании отношений между медиа, обществом и властью.

По его словам, созданию Совета печати помогло правительство, которое подарило структуре офис.

“Предложения по повышению профессионального уровня журналистов, решению социальных проблем, укреплению материально-технической базы СМИ, которые выдвигал Совет печати, были изучены и положительно встречены правительством. Мы - сторонники сильных медиа, и в связи с этим выступим с инициативой по улучшению рекламной сферы и другим вопросам”, - добавил Амашов.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи, в свою очередь, отметил, что в течение 15 лет Совет печати прошел большой путь развития. Он отметил, что ООН заинтересована в развитии в Азербайджане независимых медиа.

“Недавно мы начали сотрудничать с Советом печати. В рамках нашего сотрудничества мы проведем тренинги для азербайджанских журналистов”, - сказал Исакзаи.

На мероприятии также выступил глава Бакинского офиса Совета Европы Золтан Хирнейз. Он отметил, что Совет Европы высоко оценивает деятельность медиа в странах-членах организации. Хирнейз, высоко оценив деятельность Совета печати, отметил, что с момента своего создания Совет печати тесно сотрудничал с Бакинским офисом Совета Европы.

В рамках мероприятия также прошла презентация фильма о Совете печати и ряд СМИ была вручена Высшая награда медиа.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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