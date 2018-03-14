Президент Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Турции (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Бинали Йылдырыма.

Затем было сделано совместное фото.

Далее состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин премьер-министр, искренне приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем большое значение вашему визиту. Уверен, что визит будет очень успешным, и турецко-азербайджанские дружественные, братские отношения будут и дальше успешно развиваться. Мы - друзья, братья, во всех вопросах находимся рядом друг с другом, поддерживаем друг друга. Это так сегодня, и всегда будет так. Нас связывают очень крепкие узы. Сегодня мы на очень высоком уровне сотрудничаем в политической, экономической и во всех других сферах. Наши политические связи находятся на высочайшем уровне, есть хорошие результаты в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос, вкладываются взаимные инвестиции. Турция инвестировала в Азербайджан, а Азербайджан в Турцию более 10 миллиардов долларов. Это инвестирование продолжается и достигнет еще более крупных цифр.

В этом году мы вместе отметим сдачу в эксплуатацию проекта TANAP. Это - исторический проект, и он успешно завершается, еще теснее свяжет наши страны друг с другом, одновременно откроет новые возможности и для стран, пользующихся этим проектом. В прошлом году мы торжественно отметили открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и сегодня эта дорога уже успешно функционирует. После Баку-Тбилиси-Джейхана и TANAP это наш третий исторический проект. Наши страны совместно реализуют данный проект. То есть наше сотрудничество имеет прекрасные результаты во всех сферах. Эти результаты очень значимы для наших народов, наших стран и имеют также большое значение для евразийского континента.

Мы сегодня будем обсуждать эти и другие вопросы и поговорим о дальнейшей совместной деятельности Турции и Азербайджана. Еще раз добро пожаловать.

Премьер-министр Бинали Йылдырым сказал:

-Здравствуйте и большое спасибо, уважаемый господин Президент.

Как и Вы выразились, Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Отношения между нашими странами с каждыми днем еще больше развиваются. И в Турции, и в Азербайджане растут наши взаимные инвестиции, торговля, развивается наше сотрудничество в области туризма. Мы не довольствуемся этим. Одновременно мы - Турция и Азербайджан прилагаем совместные усилия и для развития стран региона. Проекты, реализуемые в Кавказском регионе Грузией, Азербайджаном и Турцией, - железнодорожный Баку-Тбилиси-Карс, нефтяной - Баку-Тбилиси-Джейхан, природного газа - TANAP, Баку-Тбилиси-Эрзурум - это проекты, которые интересуют не только наши страны, это одновременно проекты, интересующие также Европу, обеспечивающие ее энергетическую безопасность. Исторический проект "Шелковый путь" - Баку-Тбилиси-Карс, который обеспечит перевозки с Дальнего Востока, Средней Азии через территорию Азербайджана в Турцию и Европу, был реализован благодаря Вашей решительности и инициативе, а также вкладу нашего господина Президента. Этот проект, который в свое время был мечтой, сейчас начал служить региону и одновременно оказывает серьезную логистическую поддержку Нахчывану.

Испытываю большое удовлетворение пребыванием сегодня в братском и дружеском Азербайджане. Благодарю Вас за проявленные к нам искренние отношение и гостеприимство.

После встречи состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Бинали Йылдырыма.

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