Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский Форум превратился в важнейшую платформу для решения значимых вопросов глобальной повестки дня (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум превратился за очень короткий срок в важнейшую платформу для решения значимых вопросов глобальной повестки дня.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в четверг на церемонии открытия VI Глобального Бакинского форума, посвященного теме «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

«В числе наших гостей представители более чем пятидесяти стран, более 450 гостей. Среди них 47 действующих и бывших глав государств и правительств, видных политиков, государственных деятелей, ученых, представителей гражданского общества», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что в ходе работы форума будут широко обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня международных отношений.

"Я также уверен, что будут выдвинуты важные рекомендации для обеспечения безопасности, стабильности, предсказуемости и сотрудничества в мире", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане уже были проведены многочисленные международные мероприятия.

«В их числе традиционные Бакинский гуманитарный форум, Международный форум по межкультурному диалогу, Форум мировых религиозных лидеров, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также напомнил, что в Азербайджане в 2015 году состоялись первые Европейские игры и в 2017 году - IV Игры исламской солидарности.

«Все эти мероприятия служат сотрудничеству, создают мосты, устанавливают больше взаимопонимания между представителями различных стран, разных религий и взглядов», - сказал глава государства.

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