Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждена золотой медалью Международного центра Низами Гянджеви (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена золотой медалью Международного центра Низами Гянджеви за заслуги в развитии образования и культуры.

Награда была представлена в рамках проходящего в четверг в столице Азербайджана VI Глобального Бакинского форума на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

Выступив, Первая леди Мехрибан Алиева выразила признательность за то, что удостоена этой высокой награды.

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