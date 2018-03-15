Бинали Йылдырым: Нельзя забывать геноцид в Карабахе, Сирии, Ираке и других странах

15 марта 2018 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нельзя забывать геноцид в Карабахе, Сирии, Ираке и других странах.

Об этом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, выступая в четверг на панели «Понятие силы: большие силы и другие» в рамках VI Глобального Бакинского форума.

"Нам необходимо объединить усилия. Мы не вправе говорить «Произошедшее в Карабахе нас не касается». О несправедливости нельзя молчать», - сказал Йылдырым.

Премьер-министр сказал, что необходимо объединить усилия для решения проблем в регионе, но отметил, что, к сожалению, в противовес этому идет конкуренция.

Йылдырым коснулся также железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, отметив, что Грузия, Азербайджан и Турция предпринимают совместные шаги по безопасности Кавказского региона.

«В регионе реализуется ряд международных проектов. Благодаря железной дороге Баку-Тбилиси-Карс будет налажена связь между Китаем и Лондоном. По мере увеличения таких проектов в регионе будет укрепляться безопасность», - сказал премьер Турции.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В церемонии открытия Форума приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В форуме также участвуют Президент Албании Илир Мета, Президент Македонии Георге Иванов, Президент Moлдовы Игорь Додон, член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Ахмед Йылдыз, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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