Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: Мы сохраняем наши традиции, и мы открыты миру (версия 2)

БАКУ /Trend/ - На протяжении многих веков Азербайджан был пространством мирного сосуществования представителей разных религий и народов, сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на церемонии вручения ей золотой медали Международного центра Низами Гянджеви на проходящем в четверг в столице Азербайджана VI Глобальном Бакинском форуме.

«Уважаемый господин Президент, уважаемые сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви, дамы и господа, дорогие гости и дорогие друзья, прежде всего, я хотела бы выразить глубокую признательность Международному центру Низами Гянджеви за награждение золотой медалью. Для меня большая честь получить эту награду от Центра, который продвигает высокие универсальные ценности и идеи гуманизма, взаимопонимания и мира», - сказала Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана отметила, что традиции мультикультурализма и многообразия- одно из самых больших достояний страны.

"Мы сохраняем наши традиции, и мы открыты миру. Сегодня мы говорили о современном Азербайджане, впечатляющих достижениях Азербайджана после восстановления независимости. Я хотела бы поблагодарить Президента Азербайджанской Республики, который является ярким примером для меня и для народа нашей страны как человек, который посвятил свою жизнь развитию и процветанию нашей Родины. Благодарю Вас, господин Президент, и горжусь тем, что являюсь частью Вашей команды», - сказала она.

Мехрибан Алиева отметила, что рассматривает эту награду также как признание деятельности Фонда Гейдара Алиева.

«Я благодарю всех, кто в течение 14 лет работал со мной и помогал претворять в жизнь все наши идеи, все наши проекты в областях образования, науки, культуры и социальной сфере», - сказала она.

«В заключение я хотела бы еще раз упомянуть о больших усилиях сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви. Благодаря вашей деятельности Центр стал очень важной международной платформой. Господин Серагельдин, Ваш опыт, Ваши знания вдохновили молодое поколение на использование ценностей образования и науки, чтобы быть более открытыми для мира и расширить свои горизонты. Госпожа Вайра Вике-Фрейберга, Вы являетесь ярким примером для многих людей во всем мире. Мы в Азербайджане высоко ценим Вашу деятельность, Ваши усилия по налаживанию диалога между странами и народами, а также Ваш вклад в популяризацию наследия известного азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Спасибо Вам, дорогая госпожа Вайра Вике-Фрейберга. Должна сказать, что Вы очень обаятельная женщина. В заключение хотела бы поприветствовать всех наших гостей - добро пожаловать в Азербайджан! Надеюсь, вам понравится атмосфера гостеприимства и дружбы нашей прекрасной столицы. Спасибо, Международный центр Низами Гянджеви, спасибо, Азербайджан», - сказала Мехрибан Алиева.

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