Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Албанией существуют хорошие перспективы сотрудничества в энергосфере (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с Президентом Албании Илиром Метой.

Вспомнив, что два года назад посещал Азербайджан как спикер Албании, Илир Мета сказал, что впервые посещает Азербайджан в качестве Президента.

Президент Албании выразил удовлетворение этим визитом и коснулся значимости VI Глобального Бакинского форума. Сказав, что Баку вносит большой вклад в международное сотрудничество, Президент Илир Мета выразил признательность за работу, проводимую главой государства для укрепления сотрудничества и двусторонних отношений.

Илир Мета отметил, что в Албании успешно идут работы по реализации TAP. Он подчеркнул, что этот проект очень важен для газификации Албании.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул. что проекты, реализуемые совместно Азербайджаном и Албанией, еще больше укрепляют сотрудничество.

Выразив удовлетворение ходом работ, связанных с реализацией TAP согласно графику, глава государства коснулся важности этого проекта.

Президент Ильхам Алиев отметил, что существуют хорошие перспективы сотрудничества в энергетической сфере, напомнил участие албанской делегации в четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку, проведенном месяц назад.

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