Бакинский Глобальный форум уже стал традицией - Валдис Затлерс

БАКУ /Trend/ - Бакинский Глобальный форум уже стал традицией, и важность этого форума растет с каждым годом.

Об этом в четверг сказал журналистам экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

Затлерс сказал, что форум становится все более авторитетной платформой в мире и качество проведенных здесь обсуждений и число участников растет.

Экс-президент подчеркнул, что в то же время этот форум повышает международный авторитет Азербайджана.

По его словам, в форуме принимают участие бывшие и нынешние главы государств и правительств многих стран мира, авторитетные политики.

«Глобальный форум стал важной платформой для формирования мнения о мировых событиях, глобальном развитии и других важных процессах», - отметил Затлерс.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В церемонии открытия Форума приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В форуме также участвуют Президент Албании Илир Мета, Президент Македонии Георге Иванов, Президент Moлдовы Игорь Додон, член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Ахмед Йылдыз, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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