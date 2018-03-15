Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом Сената Италии (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг встретилась с вице-президентом Сената Италии Линдой Ланцилотта.

На встрече была подчеркнута важность VI Глобального форума. Было сказано, что обсуждаемые на Форуме вопросы оказывают положительное влияние на процессы, происходящие в мире, и что интерес к нему постепенно растет. Отметив организацию Форума на высоком уровне, было подчеркнуто, что Форум является хорошей платформой для обсуждения многих вопросов, волнующих мир.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.