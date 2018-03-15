Состоялась встреча Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с президентом Фонда Марианны Вардинояннис (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с президентом Фонда Марианны Вардинояннис и Ассоциации ELPIDA Марианной Вардинояннис.

На встрече до внимания было доведено, что к VI Глобальному Бакинскому форуму присоединились участники из многих стран мира и что это еще один показатель большого интереса к мероприятию.

На встрече было отмечено, что Форум уже стал международной платформой, подчеркнута важность тем, обсуждаемых в рамках этого мероприятия.

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