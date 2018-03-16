Эльмар Мамедъяров встретился с главой Международной энергетической хартии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъров в четверг принял генерального секретаря Международной энергетической хартии Урбана Руснака, говорится в четверг в сообщении МИД страны.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и организацией.

Была отмечена роль Азербайджана как надежного партнера в сфере энергетической безопасности.

На встрече также были проведены обсуждения вокруг ситуации на глобальном энергетическом рынке, стабилизации нефтяного рынка и других вопросов, вызывающих взаимный интерес.

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