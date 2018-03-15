Али Гасанов: Если каждому народ будет предоставлено право на самоопределение, то этнический сепаратизм станет непреодолимым процессом в мире (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Если каждому народу будет предоставлено право на самоопределение, то этнический сепаратизм станет непреодолимым процессом в мире.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Администрации Президента Али Гасанов сказал, выступая в четверг на панели на тему «Большинство против меньшинств» в рамках VI Глобального Бакинского форума.

Али Гасанов отметил, что в настоящее время усиление в мире этнического сепаратизма – один из основных факторов, негативно влияющих на обеспечение региональной и международной безопасности, на проживание человечества в условиях мира и спокойствия.

«Азербайджан, более 200 лет подвергаясь проводимой армянами политике этнической чистки и геноцида, страдает от порожденных ею кровавых трагедий и войны. Основная цель этой политики - изгнать азербайджанцев со своих исторических земель и создать на принадлежащих им территориях выдуманное армянами государство «Великая Армения». Основа политики этнической чистки против Азербайджана была заложена в результате переселения в начале ХХ века в Азербайджан армян, проживавших на территории других государств, при поддержке и под давлением некоторых зарубежных геополитических сил. Это стало серьезно влиять на изменение демографического состояния, связанного с национально-этническим составом на исторических территориях Азербайджана", - отметил Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что с целью организации противостояний на национально-этнической почве армяне в 1905-1906 годах открыто учинили широкомасштабные кровавые акции против азербайджанцев, подвергли мирное население массовой резне.

"Умело воспользовавшись Первой мировой войной, а также февральской буржуазной и октябрьской большевистской революциями 1917 года, армяне смогли реализовать сепаратистские притязания под большевистским флагом. В марте 1918 года вооруженные армянские националисты с военной помощью советской России, совершив геноцид мирного азербайджанского населения на всей территории Азербайджана, убили тысячи людей. Оккупировав азербайджанские земли после советизации Южного Кавказа, в 1920 году они объявили Зангезур и ряд других земель территориями Армянской ССР. Не ограничившись этим, армяне продолжили выдвигать территориальные претензии по Нагорному Карабаху, где издревле проживали азербайджанцы. В итоге под влиянием армян, таких как Микоян, и по указанию Сталина армянам, проживавшим в горной части Карабахского региона, в 1923 году был дан статус Нагорно-карабахской автономной области в составе Азербайджана", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов добавил, что при создании НКАО, которая является неотъемлемой частью Азербайджана, Карабах искусственно был разделен на равнинную и горную части, руководство Азербайджана было вынуждено предоставить позднее размещенным в горной части Карабаха армянам статус автономии.

"В то же время этот статус автономии был предоставлен без учета мнения исторически проживающих в Нагорном Карабахе азербайджанцев и с грубым нарушением их прав. Ход исторических событий показал, что создание НКАО заложило основу для будущих территориальных претензий и этнического сепаратизма со стороны армян", - отметил помощник Президента.

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