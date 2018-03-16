Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в приеме в честь участников VI Глобального Бакинского форума (ФОТО)

16 марта 2018 00:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в честь участников VI Глобального Бакинского форума был организован прием.

В приеме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Ильхам Алиев выступил с речью на приеме, в котором приняли участие главы государств и правительств ряда стран, бывшие главы государств и правительств, а также известные политические и общественные деятели.

"Я был проинформирован, что во время церемонии открытия форума и панельных заседаний прошли очень интересные и плодотворные обсуждения. Уверен, что идеи, возникшие в результате ваших контактов и замечаний, будут очень ценными для нашей последующей деятельности, целей, которым они служат.

Я очень рад видеть наших гостей в Азербайджане. Я вижу старых друзей, как действующих глав государств и правительств, так и бывших глав государств и правительств, руководителей, с которыми работал вместе долгие годы. Я помню визиты в ваши страны, ваши визиты в нашу страну. У нас были действительно хорошие рабочие отношения, и эти отношения очень помогли в налаживании более тесных связей между Азербайджаном и вашими странами.

Благодарю вас за то, что вы с нами, за вашу поддержку и вклад в Международный центр Низами Гянджеви. Конечно, я еще раз выражаю особую благодарность госпоже Президенту Вике-Фрейберге и господину Серагельдину за грандиозный вклад, - думаю так будет правильно оценить их деятельность, для нашей общей цели», - сказал глава государства.

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