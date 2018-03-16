Реализация продуманных мер сохранила инвестиционную привлекательность Азербайджана - Огтай Асадов

16 марта 2018 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реализация продуманных мер сохранила инвестиционную привлекательность Азербайджана, сказал в пятницу председатель Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов.

Спикер отметил, что созданы все условия для нефтяной стратегии Азербайджана, успешно продолжается реализация проектов TANAP и TAP.

«В 2017 году в ненефтяном секторе наблюдался рост на 2,7 процента. Предложения, выдвинутые Милли Меджлисом, были учтены правительством», - сказал Асадов.

По его словам, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Европу с Востоком, вдвое сокращает расстояние.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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