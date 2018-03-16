Депутат призвал дать отпор антиазербайджанской кампании

16 марта 2018 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стабильность в преддверии президентских выборов в Азербайджане устраивает всех, но единственный вопрос, который беспокоит - это антиазербайджанская кампания.

Об этом в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал депутат Захид Орудж.

Депутат отметил, что структуры, спонсируемые зарубежными разведывательными организациями, проводят антиазербайджанскую кампанию.

«Я хочу ответить тем, кто хочет нанести ущерб прочности нашего государства. Считаю, что это направлено не только против государства, но против каждого человека в Азербайджане. В первую очередь обращаюсь к председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде. Шейх всегда служил государственности Азербайджана, поэтому призываю всех во главе с шейхом, представителей интеллигенции, деятелей культуры к борьбе. Мы должны дать отпор тем, кто ведет кампанию против страны», - сказал Орудж.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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