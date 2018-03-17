Избирательное законодательство Азербайджана опирается на демократические ценности -эксперт

17 марта 2018 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, как прогрессивная и демократическая страна, и на международной арене имеет свою позицию. Продолжительные успехи в социальной, экономической, политической, культурной, спортивной и других сферах, а также политическая стабильность создают почву для того. Этот неопровержимый фактор подтверждает и избирательная среда.

Об этом сказал Trend политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя подготовку к президентским выборам, назначенным на 11 апреля, и весь предвыборный процесс в стране.

По словам эксперта, Азербайджан - одна из передовых стран как на постсоветском, так и мировом и европейском пространстве, где проведение выборов в свободных, прозрачных и демократических условиях опирается на многолетний опыт.

«С полной уверенностью можно сказать, что азербайджанский народ, избиратели страны знакомы с общественно-политическими процессами и сами выбирают, за кого будут голосовать. С другой стороны, существование в стране института демократических выборов приходится на период Азербайджанской Демократической Республики, когда женщинам впервые было предоставлено избирательное право. Именно в этом смысле мы можем подчеркнуть, что Азербайджан – одна из первых стран на Востоке и в Европе, в которой была сформирована школа демократических выборов. Зарубежные наблюдатели, которые будут наблюдать за выборами в Азербайджане, признают и приветствуют, насколько была важна эта школа, опирающаяся на исторические традиции», - сказал Гулиев.

Политический эксперт добавил, что на основе Избирательного кодекса Азербайджана можно проводить свободные, прозрачные и демократические выборы.

"Наряду с правом голосовать, созданным для избирателей, кандидаты в президенты тоже равноправно пользуются предоставленными им правами. Естественно, что создание таких возможностей мы можем расценивать как наглядный пример того, что избирательное законодательство Азербайджана опирается не демократические ценности», - сказал Гулиев.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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