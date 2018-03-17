Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Парагвая

17 марта 2018 07:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял председателя Сената Парагвая Фернандо Луго Мендеза, находящегося с визитом в нашей стране для участия в VI Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви.

Об этом сообщили Trend в МИД Азербайджана.

В ходе встречи Ф.Л. Луго выразил удовлетворенность в связи с визитом в Азербайджан и участием в форуме, а также проведенными в рамках визита двусторонними переговорами.

Он подчеркнул, что во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был проведен плодотворный обмен мнениями.

Председатель Сената отметил, что VI Глобальный Бакинский форум является фундаментальной платформой, создающей возможность для ознакомления с регионом, а также осмысления перспектив азербайджано-парагвайских отношений.

Подчеркнуто, что обе страны обладают широким потенциалом для развития двусторонних отношений. В связи с этим отмечена важность парламентской дипломатии, в том числе осуществления взаимных визитов парламентских делегаций двух стран, организации политических консультаций между МИД Азербайджана и Парагвая.

В свою очередь, Эльмар Мамедъяров выразил благодарность Национальному конгрессу Парагвая за принятие 10 сентября 2015 года и 25 октября 2017 года Палатой депутатов Национального конгресса заявлений в связи с геноцидом в Ходжалы и проявление солидарности с жертвами этой трагедии.

На встрече проведен обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

(Текст: Абдулрахман Юсубов)

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