Президент Ильхам Алиев присвоил звания ряду сотрудников миграционной службы

16 марта 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной миграционной службы.

Согласно распоряжению, первому заместителю начальника Государственной миграционной службы Нагиеву Вели Наги оглу присвоено высшее специальное звание советника государственной миграционной службы II степени, начальнику главного управления по вопросам гражданства Государственной миграционной службы Талыбову Рза Васиф оглу и начальнику Государственной миграционной службы Нахчыванской Автономной Республики Набиеву Шахину Хидаят оглу присвоено высшее специальное звание советника государственной миграционной службы III степени.

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