Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Израилем межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение об утверждении состава совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Израиля со стороны Азербайджана.

Согласно изменениям, сопредседателем межправкомиссии назначается министр по налогам, членами комиссии - заместитель министра иностранных дел, заместитель министра экономики, заместитель министра оборонной промышленности, заместитель министра энергетики, заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра экологии и природных ресурсов, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра культуры и туризма, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, заместитель министра образования, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой, генеральный директор Центрального банка, вице-президент Национальной академии наук.

Министерство иностранных дел направит Израилю уведомление об изменениях в составе межправкомиссии.

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