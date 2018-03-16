Собрав политиков со всего мира, Азербайджан вносит неоценимый вклад в международное сотрудничество - Игорь Халевинский (Эксклюзив)

16 марта 2018 21:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан собрал на VI Бакинском Глобальном форуме политиков и экспертов со всего мира, в очередной раз внеся неоценимый вклад в развитие международного сотрудничества, и доказал свою приверженность политике безопасности и сотрудничества.

Об этом Trend сказал председатель Совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский.

"Для нас большая честь участвовать в Бакинском форуме, где все получают возможность затрагивать, обсуждать и искать пути решения актуальных проблем, и самое главное - быть услышанными. Я думаю, количество участвующих в форуме президентов и премьер-министров с каждым годом будет только расти, и мы увидим реальные практические, позитивные результаты этого форума", - сказал Халевинский.

Говоря о внутренней и внешней политике, проводимой Азербайджаном, он отметил, что, помимо поддержки безопасности и сотрудничества в регионе, Азербайджан также имеет огромные перспективы динамично развивающейся экономики сразу в нескольких отраслях и что политика диверсификации экономики и снижения энергозависимости, реализуемая в настоящее время правительством страны, принесет много пользы как с точки зрения стабильной и безопасной прибыли в бюджет, так и еще большим улучшением уровня жизни в стране.

"Уже сейчас мы можем наблюдать вполне рациональное развитие экономики не только на энергетической, но и всесторонней базе", - сказал Халевинский.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Проекты ТАР и TANAP являются большим вкладом в энергетическую безопасность - президент Албании
Политика 18:52
На VI Глобальном Бакинском форуме были обсуждены вопросы безопасности и мира на Среднем Востоке (ФОТО)
Политика 17:19
Глобальный Бакинский форум повышает авторитет и роль Азербайджана в мире - Борис Тадич
Политика 15:04
Азербайджан стал мостом между Востоком и Западом - Питер Семнеби
Политика 02:59
Бакинский Глобальный форум уже стал традицией - Валдис Затлерс
Политика 15 марта 19:42
Глобальный Бакинский форум одна из наиболее важных мировых дискуссионных площадок - член Президиума Боснии и Герцеговины (Эксклюзив)
Политика 15 марта 13:12
Тереза Мэй: Азербайджан и Великобритания углубят сотрудничество
Энергетика 15 марта 11:32
Президент Италии: Глобальный Бакинский форум - хорошая платформа для взаимного диалога по вопросу борьбы с терроризмом
Политика 15 марта 11:28
Президент Албании посетит Азербайджан
Экономика 15 февраля 11:36
Резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту должны быть выполнены - председатель Сената Иордании
Нагорно-карабахский конфликт 16 марта 2017 16:45
Глобальный Бакинский форум внесет вклад в решение глобальных проблем - Исмаил Серагельдин
Политика 16 марта 2017 16:14
Саудовский принц: Бакинский форум - пространство для будущих надежд
Общество 16 марта 2017 16:00
Глобальный Бакинский форум достиг больших успехов - немецкий политолог
Общество 16 марта 2017 15:27
Азербайджан и Великобритания наладили прочные и продуктивные отношения - Тереза Мэй
Политика 16 марта 2017 14:46
Глобальный Бакинский форум стал платформой для обсуждения важных мировых вопросов - экс-президент Латвии
Политика 16 марта 2017 14:05
Глобальный Бакинский форум способствует поддержке диалога и сотрудничества между различными людьми - президент Италии
Политика 16 марта 2017 13:40
Глобальный Бакинский форум даст возможность обсудить в дружеской и доброжелательной атмосфере современные вызовы - Вайра Вике-Фрейберга
Политика 16 марта 2017 11:59
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет роль стабилизирующего фактора в своем регионе
Политика 16 марта 2017 11:21