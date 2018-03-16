Собрав политиков со всего мира, Азербайджан вносит неоценимый вклад в международное сотрудничество - Игорь Халевинский (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан собрал на VI Бакинском Глобальном форуме политиков и экспертов со всего мира, в очередной раз внеся неоценимый вклад в развитие международного сотрудничества, и доказал свою приверженность политике безопасности и сотрудничества.

Об этом Trend сказал председатель Совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский.

"Для нас большая честь участвовать в Бакинском форуме, где все получают возможность затрагивать, обсуждать и искать пути решения актуальных проблем, и самое главное - быть услышанными. Я думаю, количество участвующих в форуме президентов и премьер-министров с каждым годом будет только расти, и мы увидим реальные практические, позитивные результаты этого форума", - сказал Халевинский.

Говоря о внутренней и внешней политике, проводимой Азербайджаном, он отметил, что, помимо поддержки безопасности и сотрудничества в регионе, Азербайджан также имеет огромные перспективы динамично развивающейся экономики сразу в нескольких отраслях и что политика диверсификации экономики и снижения энергозависимости, реализуемая в настоящее время правительством страны, принесет много пользы как с точки зрения стабильной и безопасной прибыли в бюджет, так и еще большим улучшением уровня жизни в стране.

"Уже сейчас мы можем наблюдать вполне рациональное развитие экономики не только на энергетической, но и всесторонней базе", - сказал Халевинский.

(Автор: Али Мустафаев)

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