Сегодня завершается ряд процедур по президентским выборам в Азербайджане

17 марта 2018 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу завершается ряд процедур, связанных с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов, 17 марта завершается процедура включения в избирательные списки и уточнение по избирательным округам избирателей, проживающих за пределами Азербайджана, находящихся в продолжительной командировке или зарегистрированных в диппредставительствах или консульских учреждениях Азербайджана, а также утверждение списков этих избирательных округов.

Кроме того, сегодня также завершается срок передачи избирательных удостоверений из окружных избиркомов в участковые избиркомы.

Сегодня также подходит к концу процедура выдачи избирателям избирательного удостоверения соответствующими окружными избиркомами.

Завершается процедура уточнения избирательных списков, утвержденных по каждому избирательному участку, а также избирательных списков по избирательным участкам, созданным в труднодоступных или высокогорных местах.

И, наконец, сегодня последний день процедуры предупреждения избирателей о месте и времени голосования в день выборов посредством СМИ или информационных табло.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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