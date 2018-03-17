Бакинский форум - исключительная возможность для стран мира обсудить глобальные вопросы - экс-премьер Сербии (Эксклюзив)

17 марта 2018 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум, организованный Азербайджаном и Международным центром Низами Гянджеви в этом году в шестой раз, является исключительным мероприятием, так как предоставляет редкую возможность политикам и экспертам со всего мира собраться и обсудить важные практически для всех регионов мира проблемы, сказал в субботуTrend экс-премьер Сербии Мирко Цветкович.

"Организуя подобные мероприятия, Азербайджан зарекомендовал себя как страна, не прекращающую поиск наилучших вариантов решения злободневных проблем как регионального, так и мирового масштаба. Страны, участвующие в этом форуме, обсуждают и генерируют идеи, которые могут использоваться в решении ряда очень важных проблем", - сказал Цветкович.

Он также выразил поддержку экономической политике, реализуемой Азербайджаном в настоящее время.

"Мы рады видеть шаги, предпринимаемые Азербайджаном по диверсификации экономики, и в то же время осуществлению глобальных экономических проектов, в том числе энергетических проектов, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы", - сказал экс-премьер.

Что касается неэнергетического сектора, то Цветкович добавил, что работа, проводимая Азербайджаном по расширению строительства, реализации транспортных и логистических проектов, наблюдается и в деятельности азербайджанских компаний в Сербии.

"Эти развивающиеся отрасли позволят Азербайджану устранить зависимость от цен на энергетическое сырье и достичь еще более прогрессивных экономических целей", - сказал Цветкович.

Отметим, что 15 -17 марта в Баку проходит VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В этом престижном мероприятии участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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