Баку стал местом обсуждения важных вопросов - экс-президент Хорватии

17 марта 2018 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум - платформа, которая собрала вместе мировых лидеров, ведущих политиков и экспертов, сказал в субботу Trend экс-президент Хорватии Иво Йосипович.

По его словам, проводя этот форум, Азербайджан вносит важный вклад в обеспечение мира и стабильности на планете.

«В Баку собираются люди со всего мира, которые имеют большой опыт, они проводят эффективный обмен мнениями по существующим проблемам, предлагают пути их решения. Надеюсь, что этот форум и дальше будет успешно работать», - сказал Йосипович.

Экс-президент Хорватии добавил, что подобные мероприятия укрепляют авторитет Азербайджана на международной арене.

«Баку уже стал местом обсуждения важных вопросов», - сказал он.

Отметим, что в Баку продолжает работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В церемонии открытия Форума в четверг приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В форуме также участвуют Президент Албании Илир Мета, Президент Македонии Георге Иванов, Президент Moлдовы Игорь Додон, член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Ахмед Йылдыз, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл.

В этом престижном мероприятии участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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