БАКУ /Trend/ - Визит в Вашингтон Бако Саакяна является звеном в цепочке акций давления США на Россию.

Об этом в субботу сказал Trend азербайджанский политолог и руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, комментируя визит в США 12 марта Бако Саакяна. Проведение мероприятий в помещениях Конгресса США руководителем карабахского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в первую очередь является дополнительным звеном в цепочке акций давления США на Россию, а также ослаблении политического влияния Москвы в регионе и осложнении отношений как с Ереваном, так и с Баку.

Эксперт не согласен с мнением о том, что этот визит связан с позитивными тенденциями в азербайджано-российских отношениях или с желанием США оказать давление на Азербайджан. Более того, визит организован в целом для ослабления влияния политики России на Южном Кавказе, а также на переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию.

"Я думаю, что этот визит является очередным звеном в цепи событий, связанных с противостоянием Запада с Россией, которое началось с якобы вмешательства России в президентские выборы в США и последним этапом которого стали события в Лондоне, где российские спецслужбы якобы устранили своих бывших агентов", - сказал азербайджанский политолог.

В этой связи американская политика, по мнению эксперта, направлена в противовес российской политике, которая в последние годы обозначилась тем, что Россия не хочет никаких осложнений на Южном Кавказе.

"Этот визит организован с тем, чтобы создать видимость возможного признания Нагорного Карабаха, усилить противостояние в регионе, создав противоречия как между Арменией и Россией, так и между Азербайджаном и Арменией, и тем самым ослабить российское внешнеполитическое влияние на Южном Кавказе", - считает Алескеров.

По словам эксперта, организация поездки Бако Саакяна, который, имея армянский паспорт, всё ещё является гражданином Азербайджана, в Вашингтон происходит в нарушение всех миграционных законов США, которые особенно были ужесточены после прихода к власти Дональда Трампа.

"В США опасаются ненужной миграции. Однако если при этом Саакяну с «нечистыми документами» было дано "добро" на посещение страны, значит, официальные лица знали, кто и зачем едет. Это не частный визит, и за ним стоят определённые силы", - считает Алескеров.

Политолог отметил, что подобная политика США в какой-то момент может привести к возникновению конфликта в регионе.

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