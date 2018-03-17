За президентское кресло в Азербайджане борьбу будут вести 8 кандидатов

17 марта 2018 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля, борьбу будут вести восемь кандидатов.

Об этом было сообщено в субботу на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На заседании в первую очередь был рассмотрен вопрос регистрации кандидатуры Сардара Джалал оглу Мамедова, выдвинутого Демократической партией Азербайджана.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сказала, что есть все основания для регистрации кандидатуры Мамедова. Комиссия поставила на голосование этот вопрос и утвердила кандидатуру Мамедова для регистрации.

Затем был рассмотрен вопрос регистрации кандидатуры самовыдвиженца Турала Аббасли. Секретарь ЦИК сказала, что оснований для регистрации кандидатуры Аббаслы нет. Вопрос был поставлен на голосование комиссии и утвержден.

Также на заседании был рассмотрен вопрос регистрации кандидатуры Али Алиева, выдвинутого Партией граждан и развития. Мухтарова отметила, что есть основания отказать в регистрации кандидатуры Алиева. Вопрос был поставлен на голосование, по итогам которого в регистрации было отказано.

Таким образом, процесс регистрации кандидатов в президенты завершился, и на президентских выборах, которые состоятся 11 апреля, будут вести борьбу восемь кандидатов - кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Президент Ильхам Алиев, Гудрат Гасангулиев от партии Народного фронта целостного Азербайджана, Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана, Фарадж Гулиев от партии Национального движения возрождения, Рази Нуруллаев от Инициативной группы фронтистов, Хафиз Гаджиев от партии «Современный Мусават», самовыдвиженец Захид Орудж, Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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