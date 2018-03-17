Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Хорватией межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2015 года "Об утверждении состава совместной комиссии с целью стимулирования экономического сотрудничества между правительствами Азербайджана и Хорватии со стороны Азербайджана".

Согласно распоряжению, сопредседателем комиссии назначен министр по налогам, членами комиссии -заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, заместитель министра иностранных дел, заместитель министра экономики, заместитель министра энергетики, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра культуры и туризма, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Хорватии.

Министерству иностранных дел поручено направить Хорватии уведомление об изменениях в составе межправкомиссии.

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