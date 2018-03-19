Президентские выборы в России прошли согласно законодательству – азербайджанские парламентарии

БАКУ /Trend/ - Координаторы группы наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ - первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфет Аскеров и депутат Рауф Алиев 16 - 18 марта находились с визитом в Москве, Санкт-Петербурге и других городах для наблюдения за ходом президентских выборов, состоявшихся в России 18 марта.

Группа наблюдателей встретилась с председателем комитета Совета Федерации России по международным делам Константином Косачевым, первым заместителем председателя Госдумы Иваном Мельниковым, а также с членом избирательного штаба кандидата в президенты Павла Грудинина, первым заместителем председателя комитета Госдумы России по международным делам Дмитрием Новиковым.

Члены наблюдательной группы ознакомились с работой Московского избиркома, встретились с председателем комиссии Валентином Горбуновым. Члены группы ознакомились с агитационной кампанией в Москве, особенностями организации голосования, процессом формирования территориальных и участковых избирательных комиссий, а также с техническим оснащением участковых избирательных комиссий.

Члены наблюдательной группы, которые в день выборов побывали на нескольких избирательных участках Москвы, отметили, что избирательный процесс прошел в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством России.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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