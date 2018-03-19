Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие во всенародных празднествах по случаю Новруза (версия 2)

19 марта 2018 11:36 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:19)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку проводится всенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в празднествах по случаю Новруза.

Сначала глава государства и его супруга прибыли на площадь перед Девичьей башней.

На площади танцевали дети в национальной одежде. Песни, воспевающие весну, Азербайджан, в исполнении мастеров искусств, дарят хорошее настроение участникам праздничного веселья.

Девушка-Весна преподнесла главе государства сямяни.

На крепостных стенах Ичеришехер и на площади стояли воины с щитами и мечами, напоминающие о нашей древней истории.

Дав свое благословение, древний Деде Горгуд пожелал, чтобы праздник Новруз даровал азербайджанскому народу благосостояние и благополучие.

Президент Ильхам Алиев зажег костер Новруза.

Глава государства произнес речь на праздничном веселье.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Приморский национальный парк.

Главу государства и его супругу встретили главные персонажи праздника Новруз – Коса и Кечал.

Koса и Кечал поздравили Президента и его супругу с праздником, посостязались с главой государства в битье яиц.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели праздничный концерт.

Глава государства и его супруга ознакомились с ярмаркой «Новруз».

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