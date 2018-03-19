Зияфет Аскеров: Президентские выборы в России прошли демократично

Избирательное законодательство РФ соответствует общепризнанным международным стандартам. Его точное исполнение обеспечило основу для демократических выборов президента РФ.

Об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам мониторинга международной миссией наблюдателей МПА СНГ заявил координатор миссии, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров, передает "Москва-Баку".

"Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии российских регионов, территориальные участковые избирательные комиссии проделали большую работу по подготовке к голосованию в РФ и за границей. Участие в избирательной кампании значительного числа кандидатов на должность президента обеспечило состязательность, возможность выбора. Проведение предвыборной агитации не было осложнено", - сказал он.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.