Президент Ильхам Алиев: Большая часть территории сегодняшней Армении – исторические азербайджанские земли (версия 4)

19 марта 2018 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

Глава государства подчеркнул, что есть многочисленные книги, карты, подтверждающие это.

«На этих картах абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении азербайджанского происхождения", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в исторических книгах указывается, что в начале XIX века абсолютное большинство населения Иреванского ханства, а точнее, 80 процентов, составляли азербайджанцы.

«Это история, историческая реальность. Пусть это знают те, кому об этом неизвестно, и самое главное, чтобы это знала азербайджанская молодежь. Знала о том, что большая часть территории нынешней Армении – историческая земля Азербайджана. Мы этого никогда не забываем и не забудем», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Армения полностью изолирована от всех форматов регионального сотрудничества. «И это естественно. Потому что наша политика заключается именно в этом. Армения находится в изолированном от всех вопросов состоянии, не участвует ни в одном формате регионального сотрудничества. Не только потому, что мы не позволяем это, - хотя, считаю, что это основной фактор,- а в то же время потому, что Армения не представляет никакого интереса ни с политической, ни с экономической, ни с транспортной точки зрения. С политической точки зрения эта страна не является независимой, это государство-сателлит. Решения, принятые внутри страны в связи с будущим Армении, не имеют большого значения. В эту страну не вкладываются никаких экономических инвестиций, инвесторы не заинтересованы. Здесь роль играют несколько факторов, в первую очередь, растущее взяточничество, хищения, коррупция, с другой стороны – массовый отъезд граждан из Армении. Очень плохой инвестиционный климат, и рыночное ограничение не позволяет, чтобы в эту страну вкладывались инвестиции», - заявил Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что столкнувшийся с такой картиной армянский народ еще раз должен очень серьезно подумать и понять, что у захватнической политики армянского руководства против Азербайджана нет будущего.

«Азербайджан все равно восстановит свою территориальную целостность. Армения находится полностью в изолированном состоянии от процессов регионального сотрудничества, в последние годы идущих в регионе. Она проиграла на политической арене, все ведущие международные организации поддерживают позицию Азербайджана.

ООН, ее Совет безопасности, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, ПАСЕ, другие организации признают территориальную целостность Азербайджана и приняли многочисленные решения и резолюции, требующие урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. То есть, это политическое поражение Армении. Они потерпели поражение на дипломатической арене. Проведенный в Нагорном Карабахе незаконный «референдум» не признала ни одна страна, его не признали и международные организации. Это еще раз подтверждает, что Нагорный Карабах – азербайджанская земля, исконно азербайджанская земля и неотъемлемая часть Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается транспортной политики, подчеркнул глава государства, то Армения – тупиковая страна, и необходимо открыто сказать, что это сделали мы.

«Армения до сегодняшнего дня не может прийти в себя после поражения, которое потерпела на поле боя два года назад. Сегодня азербайджанский флаг развевается на когда-то оккупированных землях Агдеринского, Физулинского, Джабраильского районов. Настанет день, когда наш флаг будет развеваться в Шуше и Ханкенди. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть решен только и только в рамках территориальной целостности нашей страны. Другого пути нет. Я неоднократно говорил и еще раз хочу повторить, чтобы все это знали: Азербайджан никогда не позволит, чтобы на наших исторических землях было создано второе армянское государство. Я неоднократно говорил и еще раз хочу сказать, что территория нынешней Армении - исторические азербайджанские земли», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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