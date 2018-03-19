В Азербайджане определен порядок дебатов кандидатов в президенты на телевидении и радио

БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в понедельник состоялась жеребьевка с целью распределения выделенного компанией Общественного телерадиовещания эфирного времени для агитации на президентских выборах, которые назначены на 11 апреля.

На заседании было отмечено, что на Общественном телевидении три раза в неделю кандидаты в течение часа будут проводить дебаты, начало - в 22:00, на Общественном радио дебаты будут проходить тоже три раза в неделю, начало - в 19:00.

Согласно результатам жеребьевки, выступления будут проводиться в следующем порядке:

1. Самовыдвиженец Захид Орудж

2. Кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде

3. Кандидат от Народного фронта целостного Азербайджана Гудрат Гасангулиев

4. Кандидат от партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев

5. Кандидат от партии Инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев

6. Кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу

7. Кандидат от партии Национального движения возрождения Фарадж Гулиев

8. Кандидат от партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что каждый кандидат в течение часа может выступить в течение семи минут 30 секунд.

«Основной вопрос заключается в том, чтобы не задеть честь и достоинство кандидатов, а также не допустить оскорблений. Учитывая просьбу кандидатов, изменено время проведения агитации в эфире. Если раньше выступления по телевидению начинались в 19:00, то теперь будут начинаться в 22:00. Общественное телевидение учло эту просьбу кандидатов», - сказал Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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