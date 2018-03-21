В Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с делегацией СНГ (ФОТО)

21 марта 2018 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов в среду встретился с делегацией во главе с первым заместителем председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Виктором Гуминским, находящейся в нашей стране для наблюдения за выборами Президента Азербайджанской Республики, назначенными на 11 апреля 2018 года, сообщили Trend в отделе медиа и общественных связей Секретариата Центральной избирательной комиссии.

Поприветствовав делегацию СНГ, всегда непосредственно участвующую в наблюдении на избирательными процессами в нашей стране, председатель Мазахир Панахов выразил удовлетворение встречей, проводимой в ЦИК накануне выборов. Председатель также отметил, что ЦИК, придающий особое значение взаимовыгодному сотрудничеству с международными организациями и различными их структурами, намерен и впредь продолжить эти отношения.

Выразив признательность за теплый прием, руководитель делегации Виктор Гуминский поинтересовался подготовкой к предстоящим выборам. Отвечая на вопросы, M.Панахов рассказал о реализуемых проектах для свободного, справедливого и прозрачного проведения выборов, имеющих важное значение в общественно-политической жизни нашей страны, и предстоящих шагах.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, связанных с выборами, и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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