Содоклдачики ПАСЕ по Азербайджану будут наблюдать за президентскими выборами

22 марта 2018 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Сезар Флорин Преда и Стефан Шеннак будут наблюдать за процессом голосования, в ходе президентских выборов в Азербайджане, говорится в сообщении сайта sechki-2018.az, распространенном в четверг.

Содокладчики посетят Азербайджан накануне голосования в составе наблюдательной миссии ПАСЕ.

В миссию также вошел член Венецианской комиссии Эрик Холмойвик.

Отметим, что ОБСЕ/БДИПЧ вместе с ПА ОБСЕ проведут координированное наблюдение над процессом голосования, в ходе президентских выборов в Азербайджане, В миссию во главе Виорел-Ричардом Бадя входят 33 человека.

Напомним, что президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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