Азербайджан и Молдова: новые возможности для сотрудничества (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В последнее время двусторонние отношения между Молдовой и Азербайджаном динамично развиваются по всем направлениям сотрудничества, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский.

По словам министра, в течение последних двух лет были отмечены значительные позитивные тенденции в экономическом сотрудничестве.

"Товарооборот между двумя странами в 2016 году увеличился на 39 процентов по сравнению с 2015 годом и на 41 процент - в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Несмотря на это, мы считаем, что существующий экономический и торговый потенциал не соответствует высокому уровню отношений между нашими странами и у нас по-прежнему большие возможности для развития сотрудничества, особенно в некоторых приоритетных областях", - сказал Ульяновский.

Он отметил, что Молдова поддерживает укрепление двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в экономической, торговой и инвестиционной сферах.

"Мы уверены, что заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и бизнес-форум, которые состоятся в ближайшем будущем в Баку, позволят нам и дальше использовать существующий потенциал сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, транспорт, туризм и в других приоритетных для наших стран сферах", - сказал Ульяновский.

По его словам, для дальнейшего укрепления политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой особое значение также будет иметь ряд визитов на высоком уровне, запланированных на текущий год.

Большой потенциал для увеличения взаимных инвестиций

Как отметил министр, молдавские компании заинтересованы в инвестициях в экономику Азербайджана.

По его словам, в настоящее время для молдавских инвестиций в Азербайджан существуют благоприятные и стимулирующие условия.

"Инвестиции могут быть осуществлены через существующие и новые совместные предприятия, путем обмена опытом и участия в развитии таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, в том числе виноградарство и производство вин, производство пищевой и сельскохозяйственной техники, а также деревообработка и производство мебели и ковровых покрытий", - сказал Ульяновский.

Министр отметил, что в Молдове и Азербайджане действуют более ста совместных предприятий двух стран с капиталом около двух миллионов долларов. Вместе с тем, по его словам, потенциал для совместных инвестиций намного выше, тем более, что обе страны обеспечивают отличную среду для этого.

"Похоже, что на данном этапе деловые круги обеих стран по-прежнему определяют источники и условия для инвестиций и, следовательно, помощь им в этом процессе остается одной из важнейших задач соответствующих правительственных учреждений обеих стран", - сказал глава МИД Молдовы.

Ульяновский отметил, что в свою очередь Молдова заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций во многие сектора экономики.

"Молдова является одним из наиболее привлекательных направлений для прямых иностранных инвестиций. В настоящее время основными причинами инвестирования в нашу страну являются политическая стабильность, экономический рост и очень дружественная инвестиционная среда, включающая свободу инвестиций, прозрачность, гарантии прав инвесторов, а также урегулирование споров и другие права. Кроме того, большие возможности для иностранных инвестиций предлагаются семью свободными экономическими зонами с 11 подзонами и 10 индустриальными парками, действующими в Молдове. Что касается основных областей инвестиций, то это сельское хозяйство, автомобилестроение, текстильная промышленность, возобновляемые источники энергии, транспорт, ИКТ и медицина. Мы заинтересованы в дальнейшем продвижении и поддержке инвестиционных проектов экономических субъектов наших стран. Нас также интересует участие потенциальных азербайджанских партнеров в деятельности свободных экономических зон и индустриальных парков на территории Молдовы", - сказал Ульяновский.

Молдова может помочь экспортировать азербайджанскую продукцию в ЕС

Министр отметил, что новые возможности для инвестиций в экономику Молдовы также предлагаются соглашениями, подписанными страной с Европейским союзом. Глава МИД выразил надежду, что дальнейшему развитию экономических отношений между двумя странами даст импульс и заседание межправительственной комиссии.

"Мы считаем, что режим свободной торговли между Молдовой и ЕС обеспечивает все необходимые условия для привлечения инвестиций азербайджанских компаний и экспорта азербайджанских товаров на рынки ЕС. Мы надеемся, что существенным стимулом для развития молдавско-азербайджанских отношений в экономической, торговой и инвестиционной сферах станет проведение в ближайшем будущем IV заседания молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума, который состоится в его рамках", - сказал Ульяновский.

О сотрудничестве в сфере туризма

В случае необходимости, отметил министр, Азербайджан и Молдова могут пересмотреть существующее между двумя странами соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

По его словам, это является первым и самым важным шагом, который должны предпринять соответствующие структуры для дальнейшего развития отношений между двумя странами в сфере туризма. Ульяновский отметил, что действующее соглашение необходимо дополнить конкретными практическими мерами.

"Мы должны признать, что хотя туристический обмен между нашими странами и увеличился в течение последних двух лет, в данном направлении есть много новых возможностей, в связи с чем необходимо осуществить большой объем работы. По мнению экспертов, и мы согласны с ними в этом отношении, в список совместных мероприятий в этом направлении необходимо также включить обмен информацией и передовой практикой в ​​сфере туризма между правительственными и частными туристическими агентствами, активное продвижение национальных культурных, исторических, природных и туристических объектов, организацию взаимных визитов специализированных миссий для представителей туристических агентств и средств массовой информации в двух странах", - сказал Ульяновский.

Глава МИД Молдовы отметил, что туризм всегда был и продолжает оставаться важным сектором, как для Азербайджана, так и для Молдовы, что объясняет внимание, уделяемое обоими государствами его развитию.

"Мы с удовольствием отмечаем значительный прогресс, достигнутый в последние годы Азербайджаном в ​​развитии туризма за счет создания прекрасной инфраструктуры, организации большого количества крупных международных форумов и спортивных мероприятий в Баку и других городах и регионах страны, что предоставило возможность показать иностранным гостям прекрасную природу и богатейшие памятники истории, культуры и архитектуры Азербайджана. Молдова так же предприняла важные шаги для создания всех необходимых условий для развития туризма и повышения привлекательности страны для иностранных туристов. И мы готовы поделиться своим опытом с Азербайджаном", - отметил Ульяновский.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Анвар Мамедов)

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