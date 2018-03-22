Год выборов в регионе может положительно сказаться на решении нагорно-карабахского конфликта - политолог

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 11 апреля состоятся президентские выборы, и в настоящий момент идет процесс предвыборной агитации. В то же время, текущий год, также стал годом выборов в соседних странах. Переизбрание Владимира Путина на пост президента России на шестилетний срок, и в целом, проведение выборов в регионе дает основание ожидать положительных шагов в решении нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в четверг сообщил Trend политолог Арзу Нагиев.

Нагиев отметил, что обозначенные процессы являются основными факторами, влияющими на безопасность в регионе.

По словам политолога, приоритетным направлением во внешней политике Азербайджана по-прежнему остается решение нагорно-карабахского конфликта.

"Это также один из важных вопросов во внутренней политике страны. Ожидается, что избрание Владимира Путина на новый президентский срок способствует принятию определенных шагов для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Считаю, что для того, чтобы не допустить новой войны в поствыборный период должны быть предприняты важные шаги по решению нагорно-карабахского конфликта. Процессы, связанные с решением конфликта непосредственно связаны с реализацией крупных экономических проектов в регионе. В связи с тем, что сегодня Азербайджан играет роль коридора в реализации крупных энергетических проектов, должны быть предотвращены угрозы для безопасности в регионе", - сказал Нагиев.

Политолог считает, что для реализации крупных проектов в регионе необходимо установление мира. В первую очередь, для этого должны быть предприняты важные шаги по решению нагорно-карабахского конфликта, должен быть создан механизм давления на Армению.

"Это должны понять как Западные, так и региональные государства. Главная цель проводимой Турцией военной операции в сирийском Африне связана именно с борьбой с терроризмом, и нужно особо отметить ее значимость. Сегодня в этой буферной зоне, освобожденной от террора, Турция создает прочную основу для реализации будущей экономической и политической деятельности, как для себя, так и для региональных государств. За последнее время состоялось несколько встреч лидеров региональных государств на двусторонней, трехсторонней, и даже на четырехсторонней платформе. Это очень отрадно. В конце марта планируется визит президента Ирана в Азербайджан. Все это создает благоприятные условия для решения проблем большой важности. В свою очередь, это является одним из важных условий для развития и установления мира в регионе, совместных усилий по тушению очагов конфликта. Сбалансированная политика, проводимая Азербайджаном в этом направлении, очень эффективна и достойна положительной оценки", - отметил политолог.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.