Министр обороны Азербайджана примет участие в трехсторонней встрече глав минобороны в Турции

24 марта 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 31 марта примет участие в трехсторонней встрече глав оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии в турецком городе Гиресун, говорится в сообщении пресс-службы минобороны страны, распространенном в субботу.

Как отмечается, по приглашению министра национальной обороны Турции Нуреддина Джаникли Закир Гасанов 28 марта отправится с официальным визитом в Анкару.

В рамках визита запланированы встречи с главами военно-политических и других структур Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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