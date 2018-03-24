Министр обороны Азербайджана примет участие в трехсторонней встрече глав минобороны в Турции

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 31 марта примет участие в трехсторонней встрече глав оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии в турецком городе Гиресун, говорится в сообщении пресс-службы минобороны страны, распространенном в субботу.

Как отмечается, по приглашению министра национальной обороны Турции Нуреддина Джаникли Закир Гасанов 28 марта отправится с официальным визитом в Анкару.

В рамках визита запланированы встречи с главами военно-политических и других структур Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.