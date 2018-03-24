ЦИК Азербайджана зарегистрировала организации, которые проведут "exit-poll" на президентских выборах (версия 2)

24 марта 2018 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЦИК Азербайджана зарегистрировала четыре организации, которые проведут "exit-poll" на президентских выборах, которые назначены в стране на 11 апреля.

Данное решение было принято на заседании ЦИК в субботу. Это Центр независимых исследований "Els", Мониторинговый центр "RƏY", Лига защиты трудовых прав граждан (совместно с американской компанией «Arthur J.Finkelstein and Associates») и Центр независимой поддержки и консультаций во имя гражданского общества (совместно с французской компанией "Opinion Way").

Также стало известно количество округов, в которых будет проведен "exit-poll". Зампредседателя ЦИК Натиг Мамедов отметил, что Центр независимой поддержки и консультаций во имя гражданского общества совместно с французской компанией "Opinion Way" проведет мониторинг в 118 избирательных округах, Центр независимых исследований "Els" – также в 118 избирательных округах, Мониторинговый центр "RƏY" – в 48 округах и Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской компанией «Arthur J.Finkelstein and Associates» - в 40 избирательных округах.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов. За выборами будут наблюдать 115 международных и более 42 тысяч местных наблюдателей. В Азербайджане 5 309 434 избирателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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