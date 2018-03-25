Президент Ильхам Алиев: Повышение урожайности должно стать для нас основной целью

БАКУ /Trend/- Основной целью для нас должно стать повышение урожайности хлопка. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье на встрече с хлопкоробами в ходе ознакомления с хлопковым полем фермера Мусы Гулиева площадью 20 гектаров на территории села Джаирли Бардинского района.

"Хлопководство в Барде имеет очень большие традиции. Живущие здесь люди хорошо знают это дело. Сейчас мы, можно сказать, восстановили хлопководство. Уверен, что в предстоящие годы будет достигнут еще более высокий результат, урожайность возрастет. Возможности для этого имеются. Сейчас фермер сообщил, что в прошлом году собрал 27 центнеров урожая с гектара. А в этом году взял обязательство собрать 35 центнеров. По-моему, это вполне реально. Когда видишь эту технику, вас, эти удобрения, проведенные сюда водные линии, появляется уверенность в том, что урожайность может быть еще выше",- сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, таким образом, создаются рабочие места, в то же время придается импульс экономике страны, местному производству.

"Потому что сегодня мы сами производим многие виды техники, необходимые для хлопководства, в том числе оросительную технику. Если все агротехнические меры будут организованы правильно, то, считаю, урожайность по стране должна составлять не менее 20 центнеров с гектара. В прошлом году она была немного низкой. Мы занимаемся этим вопросом. На завтрашнем совещании мы будем говорить о работе, предстоящей в этом году. Но повышение урожайности должно стать для нас основной целью",- сказал Президент Азербайджана.

"Я дал указание о том, что для создания большего количества рабочих мест, в первую очередь, граждане должны быть вовлечены в эту работу, им должна выплачиваться хорошая зарплата. Мы повысили закупочную цену хлопка, сейчас она составляет 60 гяпиков. Мы начали с 45 гяпиков, затем цена составила 50 гяпиков, сегодня – 60 гяпиков. Сейчас все зависит от вас. Чем больше хлопка вы соберете, тем выше будет зарплата. Я хочу, чтобы вы собирали больше, зарабатывали больше, вносили хороший вклад в семейный бюджет. В особенности, если учесть, что в хлопководстве, наряду с мужчинами, работают больше женщины. В этом случае семейный бюджет будет пополняться с обеих сторон",- сказал Президент Ильхам Алиев.

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