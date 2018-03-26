Президент Азербайджана: В результате недееспособной и предательской деятельности тандема НФА-Мусават наша страна практически разваливалась

БАКУ /Trend/ - В результате недееспособной и предательской деятельности тандема НФА-Мусават - антинациональной власти, наша страна практически разваливалась. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

«Безусловно, хлопководство имеет особое значение в развитии сельского хозяйства. Неслучайно, что в 1970-1980-х годах в Азербайджане уделялось большое внимание именно хлопководству, и в то время под хлопководство было отведено 22 процента посевных площадей. Естественно, что в последующий период мы стали уделять больше внимания вопросам продовольственной безопасности, и посевные площади под хлопчатник сократились. Сегодня мы поговорим об этом. Однако работы, проведенные за последние два года по восстановлению хлопководства, еще раз показывают, что у этой сферы большое будущее. Она принесет большую прибыль труженикам, фермерам. Эта сфера приносит огромную пользу также и экономике страны», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что стремительное развитие хлопководства в Азербайджане в 1970-х годах связано с именем великого лидера Гейдара Алиева.

«Когда в 1969 году он пришел к власти, в Азербайджане заготавливалось 300 тысяч тонн хлопка. В период его руководства эта цифра выросла втрое, и в 1981 году в Азербайджане был собран один миллион тонн хлопка. После отъезда Гейдара Алиева из Азербайджана, хлопководство, как и все остальные сферы, переживали упадок, и в 1990 году заготовка хлопка в Азербайджане упала с одного миллиона до 500 тысяч тонн. Ну а в годы независимости хлопководство практически уже исчезало. Это было связано с рядом причин. Конечно, необходимо признать и то, что в первые годы независимости у нас не было серьезных материальных возможностей. Азербайджан был в очень тяжелом положении. В особенности, в результате недееспособной и предательской деятельности тандема НФА-Мусават - антинациональной власти, наша страна практически разваливалась. Экономический, политический, военный кризис поставили страну в трудное положение», - сказал глава государства.

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