Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внимательно рассматривает все расходы для сохранения бюджетных доходов стабильными (версия 2)

26 марта 2018 21:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан особо внимательно рассматривает все расходы, чтобы сохранить бюджетные доходы на стабильном уровне.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

«В некоторых выступлениях прозвучали мысли, связанные с техникой. Конечно, мы не смогли полностью обеспечить себя техникой. И у этого есть естественные причины. Мы всего лишь второй год закупаем технику. При этом вы все хорошо знаете, что последние два года ведутся серьезные работы по расходам государственного бюджета. То есть, мы сократили ненужные расходы. Мы особо внимательно рассматриваем все расходы, чтобы сохранить бюджетные доходы на стабильном уровне. Несмотря на то, что цены на нефть последние два года находились на очень низком уровне, и в этом году стабилизировались не полностью, на сельскохозяйственную технику выделены очень большие средства», - сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев отметил, что на сельскохозяйственную технику за последние два года выделено более 300 миллионов манатов.

«Большая часть ее – это техника для хлопководства. Фермеры хорошо знают, что мы покупаем передовую технику. В хлопководстве мы покупаем технику номер один в мире. В предыдущие годы было приобретено только 370 хлопкоуборочных комбайнов, в этом году будет куплено еще 100 хлопкоуборочных комбайнов. Если понадобится мы будем заниматься закупкой техники и в будущем. Но для информации хочу сообщить, что если в прошлом году в общем было куплено около десяти тысяч единиц техники, 5700 из них были куплены для хлопководства. В этом году опять для хлопководства будет куплено более трех тысяч единиц техники. В общем для закупки техники в этом году в государственном бюджете предусмотрено 160 миллионов манатов, 118 миллионов из них будут израсходованы на технику для хлопководства. То есть эти цифры сами по себе свидетельствуют о том, насколько большое внимание мы уделяем хлопководству. Другим сферам сельского хозяйства тоже уделяется внимание, для повышения эффективности этих отраслей закупается и будет закупаться техника. Поэтому мы, как говорится, только начали и должны сделать так, чтобы в последующие годы не было ни одной проблемы с техникой», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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