В ООН принята резолюция, выдвинутая инициативной группой с участием Азербайджана

27 марта 2018 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 37-й сессии Совета по правам человека ООН 23 марта в Женеве членами Совета единогласно был принят еще один документ, совместно выдвинутый Азербайджаном, Бразилией, Чили, Эквадором, Фиджи, Канадой, Люксембургом, Португалией, Руандой, Сьерра-Леоне, Таиландом и Уругваем, - резолюция "Поощрение и защита прав человека и осуществление Целей устойчивого развития", говорится во вторник в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

К резолюции в качестве соавторов присоединились 69 стран.

Главная цель резолюции - подчеркнуть взаимосвязь между поощрением и защитой прав человек и осуществлением Целей устойчивого развития ООН и создать платформу, чтобы страны-члены ООН использовали положительный опыт в этой области.

В этом контексте, согласно резолюции, в 2018-м и 2019 году планируется организация ежегодных встреч стран-членов ООН в Женеве. Отчеты о результатах данных встреч, подготовленные верховным комиссариатом ООН, планируется предоставить Совету по правам человека и на ежегодном политическом форуме по исполнению Целей устойчивого развития.

Принятие резолюции в результате совместных усилий Азербайджана и указанных выше стран на Совете по правам человека ООН - наглядный показатель роста авторитета Азербайджана на международном уровне, а также признания в качесиве страны с богатым опытом по обеспечению исполнения Целей устойчивого развития на национальном уровне и защиты прав человека.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Депутат: Поддержка дружественных отношений с Азербайджаном — явление для Израиля уникальное
Политика 18:39
Азербайджанский производитель чая планирует увеличить экспорт продукции
Бизнес 17:46
Китай планирует сократить маршрут транспортировки грузов в Азербайджан
Бизнес 15:37
Исполнительная власть Агдамского района Азербайджана объявила тендер
Тендеры 15:28
Визит Рухани в Азербайджан откроет новые возможности для экономического сотрудничества - эксперт
Бизнес 14:49
ЧБТР огласил планируемый объем кредитования в Азербайджане на 2018 год (Эксклюзив)
Бизнес 14:00
Баку вошел в список глобальных финансовых центров 2018 года
Бизнес 13:37
Глава МИД: Люксембург содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 13:01
Азербайджан играет значительную роль в региональных процессах - иранский эксперт
Политика 12:55
Хасан Рухани: Азербайджан и Иран подпишут соглашение по нефтегазовому сотрудничеству
Энергетика 12:49
Юная азербайджанка включена в рейтинг Forbes
Бизнес 12:32
Азербайджан и Молдова: новые возможности для сотрудничества (Эксклюзив)
Политика 08:02
Гаджимет Сафаралиев возглавит миссию наблюдателей Госдумы РФ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 26 марта 19:24
Беларусь планирует увеличить экспорт продукции растениеводства в Азербайджан
Бизнес 26 марта 15:41
SWIFT переходит на поддержку пользователей в Азербайджане без посредника
Бизнес 26 марта 13:18
Компании из РФ будут поставлять в Азербайджан пищевое оборудование и упаковки
Бизнес 26 марта 11:56
В Кыргызстане возросло число осужденных за терроризм и экстремизм
Кыргызстан 26 марта 11:53
Среди жертв пожара в Кемерово нет граждан Азербайджана - МИД
Общество 26 марта 11:07