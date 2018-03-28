Названы приоритеты стратегического партнёрства Азербайджана и Ирана

28 марта 2018 08:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Двусторонние отношения между Тегераном и Баку развиваются в направлении формирования стратегических связей, сказал Trend экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

«За последние годы была осуществлена совместная деятельность в таких сферах, как экономика и безопасность, в частности, в сфере борьбы с терроризмом», - сказал бывший посол.

Комментируя сегодняшний визит президента Ирана Хасана Рухани в Баку, Пак Айин сказал, что за последние пять лет между президентами Ирана и Азербайджана было проведено свыше десяти встреч, которые сыграли важную роль в достижении новых договоренностей и их реализации.

При этом, как отметил экс-посол, Иран не видит никаких ограничений в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

По словам Пак Айина, обе страны разделяют общую позицию по вопросам безопасности и региональной стабильности, и такое сотрудничество обеспечит реализацию долгосрочных интересов двух стран.

«Баку и Тегеран пользуются преимуществом имеющихся возможностей, которые обеспечивают беспроигрышное сотрудничество. Что касается регионального и многостороннего сотрудничества, то сегодня Иран и Азербайджан сталкиваются как с общими угрозами, так и с общими возможностями в регионе. В этой связи, взаимодействуя с другими странами региона, включая Россию, Турцию и Грузию, они могут воспользоваться возможностями и противостоять этим угрозам», - сказал экс-посол.

Пак Айин отметил, что правовой статус Каспийского моря, энергетическая безопасность, транспорт, борьба с незаконным оборотом наркотиков, терроризм и экстремизм, относятся к числу вопросов, которые эти страны готовы обсуждать. Непрерывность такого взаимодействия обеспечивает выгоду для всех, добавил экс-посол.

«Связи Ирана, России и Азербайджана в рамках двусторонних и трехсторонних форматов, естественно могут привести к развитию и укреплению экономического сотрудничества», - сказал экс-посол.

Среди существующих возможностей сотрудничества трех стран он назвал сферы транспорта (автомобильный, железнодорожный и морской), нефтегазовый сектор, а также мирное использование ядерной энергии.

(Авторы: Ляман Зейналова, Фархад Данешвар. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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