Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию для участия в трехсторонней встрече

28 марта 2018 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Нуреттина Джаникли, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду отбыл с официальным визитом в Анкару.

Как говорится в сообщении минобороны, распространенном в среду, в рамках визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Турции.

31 марта планируется участие Закира Гасанова в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в турецком городе Гиресун.

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