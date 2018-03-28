Дебаты кандидатов в президенты Азербайджана на телевидении идут нормально - ЦИК

БАКУ /Trend/ - Дебаты кандидатов в президенты, во время бесплатного эфирного времени на Общественном телевидении, проходят нормально, и не произошло никаких неприятных явлений. Об этом в среду сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Глава ЦИК считает нормальным выступления вне обозначенных тем. «Ни в одной стране агитационная кампания не может быть идеальной. Избирательный процесс – большой процесс, и наличие тех, или иных явлений нормально. В целом же, предвыборная агитационная кампания кандидатов в президенты проходит нормально», - отметил Панахов.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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